ائتلاف علاوي يحدد “مهمتين” للحكومة الجديدة

2022/10/16 | 12:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، يوم الأحد، إن مهمة أي حكومة مقبلة تكمن في التهيئة لانتخابات مبكرة وتفكيك العقد التي خلفتها الأزمات السابقة.

ودعا الائتلاف في بيان، رئيس الوزراء المقبل الى “تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة، والاسراع في تهيئة المناخ المناسب لإقامة انتخابات مبكرة”، موضحا أن “التهيئة لانتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية جديدة لتلافي جميع الأخطاء التي رافقت الانتخابات الماضية ينبغي أن يكون في مقدمة أولويات أي حكومة مقبلة”.

وتابع الائتلاف، “بالتزامن مع ذلك ينبغي تواصل الجهود لإطلاق حوار وطني بنّاء ينصب في إطار تعديل الدستور وتجاوز الاخفاقات السابقة وتفكيك الأزمات التي خلّفتها، وبحضور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فضلًا عن إشراف مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية”.

كما شدد الائتلاف في بيانه على “ضرورة تعديل وإنفاذ قانون الأحزاب وتفعيل عمل الهيئات واللجان الرقابية لمحاسبة المفسدين، فضلًا عن جملة مقترحات أخرى تهدف لتعزيز التماسك المجتمعي والتخفيف من معاناة أهلنا وتدارك أي ثغرةٍ يمكن ان تعود بالاوضاع السيئة الى ما هي عليه الان”.

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