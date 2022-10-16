2022/10/16 | 12:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني : لن نتوانى عن في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد.

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