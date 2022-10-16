2022/10/16 | 12:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف النائب المستقل باسم خشان، الاحد، 16 تشرين الاول، 2022، عن...

ظهرت المقالة خشان يتهم لجنة المالية النيابية السابقة بالتورط في سرقة الـ 2,5 مليار دولار من الرافدين أولاً على المسلة.

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