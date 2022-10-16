2022/10/16 | 12:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة السوداني: لن نسمح باستباحة أموال العراقيين..



كما حصل مع أمانات الضرائب أولاً على المسلة.

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