تحالف الفتح: اولى مهام الحكومة الجديدة هو ملاحقة ترامب في قضية اغتيال المهندس

2022/10/16 | 12:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو تحالف الفتح حامد الموسوي، يوم السبت، إن الحكومة الجديدة ستتابع مع القضاء الأمريكي ملف اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس”.وأكد عضو “تحالف الفتح” أن حكومة السوداني ستتابع مع القضاء الأمريكي ملف اغتيال المهندس، لمحاكمة … Readmore

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