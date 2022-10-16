نيمار يواجه المحاكمة في إسبانيا بتهمة

2022/10/16 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود نيمار إلى إسبانيا، الاثنين، ليواجه المحاكمة بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بانتقاله عام 2013 من سانتوس إلى برشلونة.

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