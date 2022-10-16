2022/10/16 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف زوجان من ولاية ألاسكا الأمريكية عظمة ضخمة تعود لفيل الماموث المنقرض أثناء التنزّه بعد أن ضربت عاصفة مدمّرة المنطقة.كما عثرا على ناب ماموث أزرق اللون ونادر جدًا، يقولان إن قيمته تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوجان يكتشفان عظمة ضخمة لفيل ماموث منقرض في أعقاب عاصفة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوجان يكتشفان عظمة ضخمة لفيل ماموث منقرض في أعقاب عاصفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).