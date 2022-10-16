تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض

2022/10/16 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه أنظار مشجعي كرة القدم حول العالم

اليوم صوب استاد سانتياجو برنابيو معقل

الميرينجي لمشاهدة كلاسيكو الأرض بين

ريال مدريد وبرشلونة ضمن الجولة

التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني

لكرة القدم.

ويدخل برشل

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