الرئيس العراقي الجديد يباشر مهامة عمله رسميًا الإثنين من قصر السلام

2022/10/16 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة العراقية اليوم الأحد 16

أكتوبر، في بيان لها، أن الرئيس

عبداللطيف رشيد يباشر مهام عمله رسميًا

يوم الإثنين المواقف 17 أكتوبر الجاري،

من قصر السلام بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح الرئيس الع

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