القوات العراقية تطلق عملية لتطهير كركوك من الإرهاب

2022/10/16 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم

عملية أمنية في محافظة كركوك ضد فلول

إرهابيي “داعش”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”

عن هيئة الحشد الشعبي العراقي قولها في

بيان اليوم: “إن قوة من اللواء 40 بالح

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