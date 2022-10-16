معلناً استقالته.. استاذ جامعي يحرق شهادته ومؤلفاته احتجاجا على ’الظلم في الجامعات’ (فيديو)

2022/10/16 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداقدم بروفيسور عراقي من اساتذة جامعة بغداد، اليوم الأحد، على احراق شهاداته ومؤلفاته العلمية والادبية، معلناً تقديم استقالته من العمل الاكاديمي، احتجاجاً على الظلم الذي تعرض له في الجامعة.

وقال استاذ الجغرافية الطبيعية في جامعة بغداد ورئيس منتدى السلام الدولي للثقافة والعلوم ورئيس اتحاد الاكاديميين العرب فرع العراق، سعد عجيل الدراجي، بحسب مقطعاً فيديوياً حصلت عليه (بغداد اليوم): "احرق شهاداتي الاكاديمية ومؤلفاتي العلمية احتجاجاً على ما يحصل من ظلم في الجامعات والاهانات التي تعرضت اليها، اذ لايجوز اهانة الأستاذ الجامعي بهذه الطريقة البائسة والفجة.

واضاف: "طالبت بتغيير اللجنة العلمية وفتح مختبر نظم المعلومات الجغرافية امام الطلبة، ولذلك واجهت حملة مضايقات حادة من قبل رئاسة القسم والجامعة ،ثم تمت احالتي الى التحقيق من قبل رئاسة الجامعة وسحب الاشراف على طلبة الدراسات العليا واصدار كتاب ضدي من هيئة المساءلة والعدالة".

واعلن الدراجي عن استقالته وحرق مؤلفاته العلمية وحرق كتاب حصوله على الدكتوراه ودرجة الاستاذية كنوع من انواع الاحتجاج على الظلم الذي واجهته طيلة السنوات الماضية.

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