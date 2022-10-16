الكرد يعلنون عدد حقائبهم الوزارية في حكومة السوداني.. واحدة سيادية

2022/10/16 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، ان المناصب الوزارية التي سيحصل عليها الكرد في حكومة المكلف بتشكيلها محمد شياع السوداني ستكون اربع او خمس وزارات.

وقال القيادي بالاتحاد احمد الهركي لـ (بغداد اليوم) ان "المناصب الوزارية التي سيحصل عليها الكرد في حكومة المكلف محمد شياع السوداني ستكون اربعة او خمسة"، مبينا ان وزارة سيادية كالمالية والخارجية إضافة إلى وزارة العدل ووزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة فضلا عن وزارات خدمية ستحدد وفق ما سيحصل عليه الكرد من عدد الوزارات".

وأضاف ان "لقاءات أخرى ستجمع المكلف محمد شياع مع رئيس الاتحاد بافل طلباني إضافة إلى المكونات الأخرى لغرض انهاء الكابينة الوزارية بالسرعة الممكنة".

وبين الهركي ان "ما نطمح اليه هو ان تشكل حكومة قوية تختلف نوعا ما عن الحكومات الأخرى وتستطيع تقديم خدمة افضل للمجتمع وتثبت جدارتها في إدارة الدولة العراقية وهذا ما تسعى اليه الكتل السياسية".

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