الحكيم يدعو السوداني إلى اختيار فريق منسجم في إدارة المرحلة القادمة

2022/10/16 | 13:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمية تحديد الأولويات الخدمية للحكومة.

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