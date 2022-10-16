إيران.. مقتل 4 سجناء وإصابة 61 في حريق سجن إيفين

2022/10/16 | 13:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الأحد، مقتل 4 سجناء وإصابة 61 في الحريق الذي وقع، ليل السبت، في سجن إيفين.

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