2022/10/16 | 13:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الإعمار والإسكان الأسبق بنكين ريكاني، اليوم الأحد، العراقيين ان يتهيأوا لسماع وقائع واحداث مالايخطر على بال وقصص اقرب من الخيال عن استباحة الدولة ومقدراتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير سابق: على العراقيين التهيؤ لسماع وقائع لاتخطر على بال وقصص اقرب من الخيال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير سابق: على العراقيين التهيؤ لسماع وقائع لاتخطر على بال وقصص اقرب من الخيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).