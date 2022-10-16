2022/10/16 | 13:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: افتتح وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، الأحد، 16 تشرين الاول، 2022،...

ظهرت المقالة العراق يفتتح سادس مطاراته الدولية في كركوك أولاً على المسلة.

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