2022/10/16 | 13:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، 16 تشرين الاول، 2022، ان المناصب...

ظهرت المقالة الكرد يريدون خمس حقائب وزارية بينها واحدة سيادية في حكومة السوداني أولاً على المسلة.

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