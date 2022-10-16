رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يلتقي السفير البريطاني لدى العراق

2022/10/16 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى العراق السيد مارك برايسون ريتشاردسون.

وجرى خلال اللقاء البحث في مستقبل العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين العراق وبريطانيا، فضلا عن استعراض مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي.

وأكد السيد السوداني خلال اللقاء على أن العملية السياسية والديمقراطية يجب أن تمضي تحت مظلة الدستور، مبينا أن برنامجه الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، كما شدد على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل في هذه المسار.

وأشار السيد رئيس الوزراء المكلف الى أهمية الشراكة البنّاءة مع المملكة المتحدة، والعمل على أن يكون العراق مرتكزاً فعّالا في نظام إقليمي مستقر.

وأعرب السفير البريطاني من جانبه، عن دعم حكومة بلاده للجهود المبذولة من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة، تلبّي تطلعات الشعب العراقي في التقدّم والازدهار.

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