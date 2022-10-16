نظارة Quest Pro.. أحدث نظارات الواقع الافتراضي من ميتا

2022/10/16 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق نظارة الواقع الافتراضي (VR) الجديدة تحت اسم Quest Pro خلال فعاليات مؤتمر Meta Connect.

وتمثل هذه النظارة نقلة نوعية للرئيس التنفيذي “مارك زوكربيرج” في تغزيز الواقع المعزز الافتراضي، أو ما يعرف بـ “الميتافيرس”.

– مواصفات نظارة Quest Pro

لقد عملت شركة ميتا على إضافة العديد من التحديثات على Quest Pro مقارنة بالطراز الحالي من النظارات Quest 2 التي تهيمن بشكل كبير على سوق الواقع الافتراضي.

– التصميم

أولًا: تعد نظارة Quest Pro أخف وزنًا وأقل نحافة من سابقاتها، مع عدسات رقيقة.

– الكاميرا

ثانيًا: تم تجهيز Quest Pro بكاميرات موجهة للخارج تنقل بثًا مباشرًا ثلاثي الأبعاد للبيئة المادية المحيطة بمن يستخدمها.

هذا يتيح صنع واقع مختلط بين العالمين الافتراضي والواقعي؛ ليتيح للمستخدم مثلًا:

تعليق لوحة افتراضية على جدار في العالم الحقيقي.

جعل كرة افتراضية ترتد من طاولة حقيقية.

– البطارية

وبالإضافة إلى ذلك تم تغيير موقع البطارية إلى الجزء الخلفي من نظارة Quest Pro؛ ما يؤدي إلى توزيع وزنها بشكل متساوٍ مع تقليل الحجم الكلي.

– مزايا أخرى

والأهم من ذلك، ومن أجل الانغماس في الواقع الافتراضي بالكامل، أضافت ميتا مستشعرات لنظارة Quest Pro.

هذه المستشعرات يمكنها محاكاة حركات العين وتعبيرات الوجه للمستخدمين؛ ما يعطي الإحساس بأن الصور الرمزية أو الـ Avatars تقوم بالتواصل البصري مثل البشر.

– السعر

أخيرًا سيتم طرح نظارة Quest Pro، التي جرى الكشف عنها في الأسواق يوم 25 أكتوبر الحالي، بسعر يصل إلى 1500 دولار.

وستتيح هذه النظارة الجديدة للمستخدمين التفاعل مع بيئات افتراضية على خلفية العالم الواقعي المحيط بهم.

يذكر أن “مارك زوكربيرج” أنفق مليارات الدولارات لجعل ذلك التحول إلى عالم الميتافيرس ممكنًا.

هذا على الرغم من خسارة reality plus، الوحدة التابعة لميتا المسؤولة عن إدارة ميتافيرس، 10.2 مليار دولار في عام 2021 وما يقرب من 6 مليارات دولار حتى الآن هذا العام.

علاوة على ذلك غيّر “زوكربيرج” اسم شركته من فيسبوك إلى ميتا؛ لتأكيد تحول عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى شركة تدير عالمًا من الواقع الافتراضي المعزز يعرف باسم “ميتافيرس”.

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