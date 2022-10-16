روسيا.. ابتكار جهاز للكشف عن البكتيريا والفيروسات

2022/10/16 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابتكر علماء معهد هندسة الراديو والإلكترونات فرع ساراتوف، جهازا مزودا ببرنامج لكشف وتقييم قدرات خلايا البكتيريا في الوسط المحيط.ويشير المكتب الإعلامي لوزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، إلى أن هذا الجهاز يمكنه أيضا تقييم حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية وكذلك اكتشاف مضادات الحيوية في السوائل.

ويقول بوريس زايتسيف، الدكتور في العلوم الفيزيائية، وهو مدير مختبر في المعهد، “أظهرت نتائج دراستنا، إمكانية اكتشاف خلايا البكتيريا التي هي ذات عتبة حساسية أقل من 103 خلايا في المليلتر وخلايا الفيروسات التي هي اقل من 104 فيروسات في المليلتر.



وإن ادنى حد لاكتشاف مضادات الحيوية في السوائل يعادل 0.5-1 ميكروغرام في المليلتر.



لذلك سيكون هذا الجهاز مفيدا في اكتشاف الخلايا البكتيرية والفيروسات في الدم والجهاز اللمفاوي للإنسان والحيوان.



وفي المشروبات والأطعمة السائلة”.

يتكون الجهاز من مرنان مع مجال كهربائي عرضي يعتمد على صفيحة من ملح غير موجود في الطبيعة هو نيوبات الليثيوم، سمكها 0.5 ملم.



وعلى أحد جوانبها قطبان بأبعاد 5 و 10 ملم، وعلى الجانب الآخر وعاء سائل.



وإن جزءا من الأقطاب الكهربائية والمنطقة المحيطة بها مغطى بطبقة ماصة لكبح الموجات.



ويضم الجزء الخاص بالتحليل مولد إشارة رقمية ووحدة تحكم دقيقة متصلة بجهاز كمبيوتر شخصي.

المصدر: tass

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