الحكيم يدعو خلال لقائه السوداني لتسمية وزراء “أكفاء” يتمتعون بهذه الصفات

2022/10/16 | 13:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى زعيم تحالف “عراقيون” عمار الحكيم، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني و بحثا ملف تشكيل الحكومة على وفق التوقيتات الدستورية.

وأكد الحكيم في بيان، على أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي .

كما دعا إلى ضرورة استيزار وزراء أكفاء ممن يشهد لهم بالمهنية والكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة، مشددا على ضرورة اختيار فريق منسجم في إدارة المرحلة القادمة، وجددنا التأكيد على عدم مشاركتنا في الحكومة.

كما أشار الحكيم إلى أهمية تحديد الأولويات الخدمية للحكومة على وفق حاجات المواطنين ومدى تماس الخدمة مع واقعهم المعاشي اليومي .

ودعا أيضا إلى الإنفتاح على المحيط الإقليمي والدولي وإيجاد معادلة توازن تضمن حقوق العراق وتحفظ سيادته وتراعي استكمال مشاريع وخطط الحكومات السابقة والإفادة من الوفرة المالية في مجال الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

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