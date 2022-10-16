2022/10/16 | 13:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cjwGFgOdx2E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلية العلوم الإسلامية في الجامعة العراقية منذ عام 2014 إلى الآن تحصد مراكز متقدمة في ضمان الجودة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلية العلوم الإسلامية في الجامعة العراقية منذ عام 2014 إلى الآن تحصد مراكز متقدمة في ضمان الجودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).