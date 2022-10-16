2022/10/16 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مجلس المصدرين الأتراك، اليوم السبت، ان العراق تصدر قائمة البلدان الشرق الأوسط ودول الخليج في إستيراد السلع التركية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022.وبلغت الصادرات التركية إلى بلدان الشرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتصدر قائمة البلدان لأكثر استيراداً من تركيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتصدر قائمة البلدان لأكثر استيراداً من تركيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتصدر قائمة البلدان لأكثر استيراداً من تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).