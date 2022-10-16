2022/10/16 | 14:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشروع سيوفر أكثر من 3500 فرصة عمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار تكشف تفاصيل مشروع حيوي في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاستثمار تكشف تفاصيل مشروع حيوي في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).