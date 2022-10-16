شجاعة عطية ماركة مسجلة !

2022/10/16 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

يخطيء من يظن ان مهنة التدريب مهنة سهلة

، صحيح اصبحنا نشاهد ان البعض استسهل

الامر فزج نفسه في اتون هذه المهنة التي

لم ولن تخلو من المتاعب والمصاعب ولا

نعجب حينما نقرأ لاحد اطباء عل

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