بالصور:العتبة الحسينية ترعى احتفالا لمولد النبي الاكرم في الموصل وتشارك الوقف السني هناك باحتفالاتهم في ذكرى المولد

2022/10/16 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة وبالتعاون مع رابطة شباب

شريخان العليا مهرجان نبي الرحمه في

محافظة نينوى شمال العراق وسط حضور

جماهيري كبير من مختلف مكونات المحافظة

والقى كلمة العتبة الحسين

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