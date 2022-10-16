جريح بقصف تركي يستهدف ناحية سيدكان في اربيل

2022/10/16 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

أصيب مواطن بقصف لطائرة تركية، اليوم الاحد، استهدف ناحية سيدكان بأربيل في اقليم كردستان.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "قصفا لطائرة تركية يستهدف قرية جويستان بناحية سيدكان ضمن قضاء سوران في محافظة أربيل بإقليم كردستان".

وأشار الى أنه "بحسب المعلومات، هناك جريح مدني تم نقله للمستشفى واصابته طفيفة".

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