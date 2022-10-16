الخدمة الاتحادي يخاطب الصحة بشأن تعيين احتياط الكليات الساندة لسنة 2021

2022/10/16 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادخاطب مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، وزارة الصحة بشأن تعيين احتياط الكليات الساندة لسنة 2021.وذكر الخدمة الاتحادي في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "رداً على كتاب وزارة الصحة المرقم 69674 في 10/10/2022 المتضمن امتناع الوزارة من تعيين الذوات من ذوي المهن الصحية الساندة الذين صادق المجلس على تعيينهم ضمن الدرجات الوظيفية لسنة 2021 بصفة احتياط، كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي عن مخاطبة المجلس لوزارة الصحة بشأن الذوات البالغ عددهم 112 شخص موجها الوزارة انفا بضرورة تعيينهم بدلا من الذين لم يباشروا في وظائفهم". وأشار اللهيبي وفقاً للبيان، الى أن "إعمام وزارة المالية المرقم 133133 في 27/12/2021 الذي نوهت عنه الوزارة في كتابها، إنما هو يتعلق بإيقاف التعيينات على الملاك الدائم إبتداءً من 1/1/2022 لحين تشريع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 ولا شأن له بمباشرة الذوات الذين صادق المجلس على تعيينهم".واوضح أن "مجلسنا صادق على التعيينات ومن ضمنهم الاحتياط الذين تتوفر درجاتهم الوظيفية وتخصيصهم المالي من موازنة 2021"، مبيناً ان "المجلس طالب وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مباشرتهم واعلامنا".

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