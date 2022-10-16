مصرف الرافدين: لاعلاقة لنا بأي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها

2022/10/16 | 14:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، بياناً بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب.

وذكر بيان للمصرف أنه “تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، يؤكد المصرف بهذا الخصوص عدم علاقته بأي عمليات تلاعب او سرقة يجري الحديث عنها”.

وأضاف أن “المصرف مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة”.

وتابع أن “ما يجري الحديث عنه في الآونة الاخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية”.

وأكد مصرف الرافدين، بحسب بيانه، عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروعه ويشير إلى انه ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشدد على أن “الموضوع برمته منظور من قبل القضاء وان المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق”.

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