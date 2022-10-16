مجلس القضاء الاعلى يشيع جثمان الفقيد القاضي مقداد بدر حميد

2022/10/16 | 14:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شيع مجلس القضاء الاعلى جثمان الفقيد القاضي مقداد بدر حميد، وتقدم المشيعيون رئيس المجلس والقضاة في المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز والادعاء العام والاشراف القضائي، وعدد من السادة اعضاء مجلس النواب وموظفي مجلس القضاء الاعلى واقرباء واصدقاء ومحبي الفقيد رحمه الله.

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