دعا إلى إصلاحها.. البابا فرنسيس ينتقد

2022/10/16 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا البابا فرنسيس إلى إصلاح الأمم المتحدة التي "أظهرت محدوديتها" مع جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، بحسب كتاب جديد للحبر الأعظم الأرجنتيني نشرت صحيفة "لا ستامبا"، الأحد، مقتطفا عنه.

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