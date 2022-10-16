الرافدين يؤكد عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروعه: ملتزمون بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

2022/10/16 | 14:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح صادر من مصرف الرافدين

تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، يؤكد المصرف بهذا الخصوص عدم علاقته باي عمليات تلاعب او سرقة يجري الحديث عنها ، وان مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئةوان ما يجري الحديث عنه في الآونة الاخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية .ويؤكد مصرف الرافدين عدم سرقة اي مبالغ مالية من فروعه ويشير الى انه ملتزم بالاليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وان الموضوع برمته منظور من قبل القضاء وان المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصةللكشف عن الحقائق .

المكتب الاعلاميلمصرف الرافدين

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