جريح بقصف جوي تركي يستهدف شمال أربيل

2022/10/16 | 14:34 - المصدر: وكالة خبر

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شنّت الطائرات المسيّرة التابعة للقوات التركية، اليوم الأحد، ضربات جوية استهدفت بها ناحية “سيدكان” التابعة لإدارة منطقة “سوران” المستقلة شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مصدر محلي ان “القصف استهدف منطقة “كويستان خيرة ” ضمن حدود الناحية من قبل الجانب التركي”.

واضاف ان “القصف تسبب باصابة مواطن بجروح”.

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