المندلاوي يطالب بمعالجة مشكلة العقود والمطالب المتعلقة بنظام العبور والتحميل والدور التكميلي للدراسات العليا ونظام المحاولات

2022/10/16 | 14:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبَ النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، وزير التعليم العالي ، بضرورة حل مشكلة اصحاب العقود الذين مضوا على خدمتهم اكثر من سنتين وتثبيتهم على الملاك الدائم حسب قانون الأمن الغذائي ، ومعالجة قضية عقود بعد ٢٠١٩/١٠/٢ ، ومساواتِهم مع أقرانِهم .

وطالب خلال ترؤسه ، اليوم الاحد, اجتماعاً موسعاً للجنة التعليم العالي النيابية , بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.



نبيل عبد الصاحب والكادر المتقدم في الوزارة / حسب بيان لمكتبه/ بالاستماع إلى مطالب الطلبة المتعلقة بنظام العبور والتحميل والدور التكميلي للدراسات العليا ونظام المحاولات المتعددة بأجور ، والعمل على وضع الحلول المناسبة لكل ذلك .

ولفتَ المندلاوي إلى ضرورة اتخاذ الحلول اللازمة لكل العقبات التي تواجه طلبة الدراسات الاولية والعليا سواء داخل أو خارج العراق , مؤكَّداً دعم مجلس النواب لكل ما يتعلق بعمل وزارة التعليم وجامعاتها ومؤسساتها المعنية ببناء الإنسان وتقدّم البلد .

ودعا الوزارة للإجابة عن أسئلة واستفسارات النواب للوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع لمعالجة جميع الإشكالات المطروحة .

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