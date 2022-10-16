2022/10/16 | 14:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 592a4XRCtWM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. أزمة الجفاف تتسبب بنزوح أكثر من ألفي عائلة من أهوار الجبايش) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. أزمة الجفاف تتسبب بنزوح أكثر من ألفي عائلة من أهوار الجبايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).