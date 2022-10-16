مهاجم منتخب البرازيل يذرف الدموع خوفاً من عدم لحاقه بكأس العالم 2022

2022/10/16 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، للإصابة في ربلة الساق اليسرى، خلال مباراة فريقه مع إيفرتون، والّتي انتهت بفوز "السبيرز" بهدفين نظيفين، وضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز

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