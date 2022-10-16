بلاسخارت تؤكد دعم البعثة الأممية لتشكيل حكومة السوداني

2022/10/16 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع

السوداني، اليوم الاحد، الاستعداد

للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع

المحيطين الإقليمي والدولي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس

الوزراء المكلّف في بيان صحفي ان "رئ

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