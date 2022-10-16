دولة القانون تطالب القضاء والادعاء العام والنزاهة بتحقيق عاجل بسرقة اموال الضرائب

2022/10/16 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ان فضيحة سرقة المليارات من أمانات الضريبة بمصرف الرافدين تمثل خيانة وطنية كبرى ، وتعبر عن مدى استهتار ووقاحة مافيا الفساد المتحكمة بحكومة تصريف الأعمال وتهافت مسؤوليها على سرقة المال العام بلا رادع .وإذ نهيب بالقضاء العراقي الشجاع وجهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حيثيات هذه الجريمة وغيرها من صفقات الفساد والمخالفات التي ارتكبتها هذه الحكومة، وإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين باستباحة أموال العراقيين ، نعاهد شعبنا العزيز الذي حملنا أمانة تمثيله تحت قبة البرلمان ؛ بمتابعة هذا الملف الخطير ، وعدم التهاون بملاحقة ومحاسبة الفاسدين ، فالحفاظ على المال العام مسؤولية وطنية وشرعية لن نحيد عنها مهما بلغت التحديات.

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