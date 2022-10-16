اهالي منطقة ’سبع ابكار’ يناشدون لمعالجة الزخم الحاصل بشارع الجامعة العراقية (فيديو)

2022/10/16 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عبر عدد من اهالي منطقة سبع ابكار قرب الجامعة العراقية في بغداد، اليوم الاحد، عن استيائهم الكبير من زحام الحركة المرورية في منطقتهم.

وناشد الاهالي في فيديو تلقته (بغداد اليوم)، مديرية المرور العامة بإيجاد حلول عاجلة للزخم المروري الحاصل في منطقتهم بشارع الجامعة العراقية تحديدا، حيث تسبب زخم العجلات وركنها صعوبة بحركة المواطنين.

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