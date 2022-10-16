النزاهة النيابية تدعو لعقد جلسة علنية لكشف المتورطين بسرقة مليارات الضرائب

2022/10/16 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداددعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، لعقد جلسة استثنائية وعلنية لكشف المتورطين بسرقة مليارات الضرائب.وقال عضور اللجنة عبدالرحيم الشمري، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم): "لكي يعرف الشعب الحقائق نطالب السيد رئيس مجلس النواب ونائبيه لعقد جلسه استثنائيه وعلنيه يحضرها الكاظمي ووزير الماليه السابق ووكيل الوزارة طيف والدوائر المعنيه لسرقة 3.7 ترليون".واضاف ان "الجلسة يجب ان تبث للشعب العراقي مباشر"، مستدركاً بالقول: "واذا ماعبرت هذه الحادثه دون حساب فلا مستقبل للبلد".

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