2022/10/16 | 15:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، سفير الجمهورية الإسلامية لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وقدّم السفير الإيراني خلال المقابلة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، التهاني للرئيس بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهماته الجديدة، مؤكداً دعم بلاده للعراق في تعزيز أمنه واستقراره.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكدا أهمية توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية والسفير الإيراني يؤكدان أهمية التعاون المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية والسفير الإيراني يؤكدان أهمية التعاون المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).