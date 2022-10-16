أشخاص نافذون وشبكة منظمة.. القضاء العراقي يعلق على

2022/10/16 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق القضاء العراقي على قضية "سرقة 2.5 مليار دولار"، وأعلن عن صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بهم.

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