وزير المالية وكالة: المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الإمكانات

2022/10/16 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، ان وزير الدولة هيام نعمت محمود باشرت مهام عملها وزيرا للمالية بالوكالة.وقالت المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: إن “هيام نعمت محمود باشرت، ‏اليوم، […]

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