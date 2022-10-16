السوداني يستقبل بلاسخارت ويبحث معها الأوضاع السياسية في البلاد

2022/10/16 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن برنامجه الحكومي سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “السوداني استقبل اليوم […]

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