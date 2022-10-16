2022/10/16 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى الجزائر، اليوم الأحد، وذلك على رأس وفد من الامانة العامة للجامعة العربية، وذلك لاجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إن الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معاً بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من اجل اخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.

وأوضح المتحدث انه من المنتظر ان تشهد الزيارة لقاء لأبو الغيط مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة علي جدول أعمالها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الغيط يستعرض الوضع في المنطقة مع الرئيس الجزائري) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو الغيط يستعرض الوضع في المنطقة مع الرئيس الجزائري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).