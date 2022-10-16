أدرجت ضمن لائحة التراث العالمي للري.. ماذا تعرف عن القنطرة البيضاء في كربلاء العراق؟

2022/10/16 | 16:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من تآكل بعض أجزاء القنطرة التي مضى عليها أكثر من 450 عاما، فإنها تبدي مقاومة لكل عوامل التعرية والإهمال الذي أصابها خلال السنوات الماضية.

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