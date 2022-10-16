رئيس مجلس الوزراء المكلّف السيد محمد شياع السوداني يستقبل مبعوثة الأمم المتحدة في العراق السيدة بلاسخارت

2022/10/16 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت.

وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية العامة في البلاد، والتأكيد على تعزيز التعاون مع المنظمة الأممية، وتدعيم آليات النظام الديمقراطي في العراق.

وأكد السيد السوداني، أن برنامجه الحكومي سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد، معرباً عن حرص الحكومة القادمة على الاستماع إلى صوت الشباب، ومراعاة ملف حقوق الانسان والأقليات، فضلاً عن الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة التي تحفظ سيادة العراق.

من جانبها قدمت السيدة بلاسخارت التهاني الى السيد السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة مجلس الوزراء، وأكدت دعم البعثة الأممية لتشكيل حكومةٍ تلبّي تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوّناته.

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