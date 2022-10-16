الرئيس العراقي يبحث مع سفير إيران تعزيز العلاقات الثنائية

2022/10/16 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد،

الأحد، مع السفير الإيراني لدى بلاده

محمد كاظم آل صادق، العلاقات الثنائية

وتعزيز التعاون المشترك.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية

رشيد استقبل اليوم (الأحد)، كا

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