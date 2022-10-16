أشخاص نافذون وشبكة منظمة.. القضاء العراقي يعلق على

2022/10/16 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق القضاء العراقي على قضية "سرقة 2.5

مليار دولار"، وأعلن عن صدور مذكرات قبض

بحق المشتبه بهم.

وأكد مجلس القضاء الأعلى، الأحد، "صدور

مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة

مبالغ أمانات الكمركية (الجمركي

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