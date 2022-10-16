الاحتجاجات في تونس.. تصعيد متوقع في الشارع واستبعاد لسيناريو

2022/10/16 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الاحتجاجات المتواصلة في تونس، الحديث عن "مستقبل البلد" الذي يعاني أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة، وسط تحذيرات من تداعيات حالة "الاحتقان" على الشعب التونسي، ومخاوف من تصاعد وتيرة "الانقسام بين التوانسة".

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